Турист рассказал о спасенных от извержения молодоженах в Новой Зеландии

Турист Джефф Хопкинс был на экскурсии на острове Уайт-Айленд перед тем, как там началось извержение. Катер только успел отплыть, но немедленно вернулся, чтобы забрать 23 выживших и доставить их в безопасное место.

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Хопкинс рассказал изданию Wric.com, что среди них оказались молодожены из Ричмонда Мэтт и Лорен Юри. Они приехали в Новую Зеландию, чтобы провести медовый месяц.

Эскурсионный катер добирался до ближайшего берега полтора часа. Все это время Джефф был рядом с пострадавшей парой. Он спросил девушку, как ее зовут. Она силилась произнести свое имя, но так и не смогла.

«За нее ответил Мэтт. Она все время спрашивала, как там мой муж? А он постоянно интересовался ее состоянием», — рассказал Джефф Хопкинс.

Лорен сказал, что это худший день в ее жизни, и мужчина с ней вынужденно согласился.

«Но в твоей жизни будут и другие дни», — заявил Хопкинс. Девушка ответила: «Не думаю, что доживу до них». Мужчина постарался поддержать пострадавшую.

«Ты сделаешь это. Ты сильная. Ты боец. Ты переживешь это. У тебя есть будущее», — сказал он.

Сейчас молодожены находятся в больнице и восстанавливаются после тяжелых ожогов. Их семьи прилетели в Новую Зеландию, чтобы поддержать пару.