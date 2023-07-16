Мир 16 июля 2023, 05:13 Турист нашел мумифицированные тела в горах Колорадо Три мумифицированных тела нашли в туристическом кемпинге в Колорадо Pixabay

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Три мумифицированных тела без следов насилия нашли в туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в штате Колорадо США. На одно из тел наткнулся турист в лагере в отдаленной лесистой местности, сообщил телеканал CBS.

Прибывшие представители властей обнаружили останки еще двух человек. Шериф Ганнисон Мерди сообщил изданию, что два тела находились в застегнутой на молнию палатке, а еще одно — снаружи. На месте также находились личные вещи погибших и навес над кострищем.

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Следов возможного преступления на территории, где нашли мумии, правоохранители не обнаружили. Никакого оружия или признаков насилия полицейские не нашли. Сейчас изучаются сведения обо всех пропавших без вести. Но пока ничего, что могло бы пролить свет на данную ситуацию, нет.

Сильная мумификация тел свидетельствует о том, что они находились в кемпинге с прошлой зимы или даже осени.

«Замерзли ли они насмерть зимой или умерли в результате сочетания голода и обморожения, вот на что это действительно похоже», — сказал шериф, отметив, что точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Тверской области во время сплава пропали отец и два сына. Как выяснилось, они отстали от графика и не дошли до обозначенной точки 40 километров. Все трое живы и здоровы.