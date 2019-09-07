  • Турист из России утонул во Вьетнаме

    07 сентября 2019, 09:51

    Дарья Бунякова

    Россиянин во время отпуска решил поплавать во вьетнамском море и утонул. Об этом сообщил новостной портал VnExpress со ссылкой на правоохранителей.
    Турист из России утонул во Вьетнаме

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    Россиянин отдыхал на курорте Муйне в провинции Биньтхуан. В субботу, 7 сентября, на море были волны и местные спасатели ввели запрет, согласно которому было нельзя заходить в вводу. Несмотря на это, Колосков решил поплавать, но в какой-то момент пошел ко дну.

    На берегу загорали другие туристы, увидевшие тонувшего мужчину. Они обратились к спасателям, которые его вытащили, но мужчина уже был мертв.

    Позже тело туриста опознала его жена. В тот день она не захотела идти на пляж и осталась в гостинице.

    Город Муйне является курортным и очень популярным среди российских туристов. Летом в этом районе очень часто бывает ветрено, поэтому побережье любят посещать виндсерферы и спортсмены парусных видов спорта. В 2018 году более 155 тысяч россиян посетили именно этот город.