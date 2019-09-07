Турист из России утонул во Вьетнаме

Третья за месяц. Что известно о гибели девочки из России в турецком отеле Подробнее

Россиянин отдыхал на курорте Муйне в провинции Биньтхуан. В субботу, 7 сентября, на море были волны и местные спасатели ввели запрет, согласно которому было нельзя заходить в вводу. Несмотря на это, Колосков решил поплавать, но в какой-то момент пошел ко дну.

На берегу загорали другие туристы, увидевшие тонувшего мужчину. Они обратились к спасателям, которые его вытащили, но мужчина уже был мертв.

Позже тело туриста опознала его жена. В тот день она не захотела идти на пляж и осталась в гостинице.

Город Муйне является курортным и очень популярным среди российских туристов. Летом в этом районе очень часто бывает ветрено, поэтому побережье любят посещать виндсерферы и спортсмены парусных видов спорта. В 2018 году более 155 тысяч россиян посетили именно этот город.