Турист из России погиб на горнолыжном курорте в Грузии

Российский турист погиб во время схода снежной лавины на горнолыжном курорте Гудаури. Его нашли мертвым спасатели, сообщили пресс-службе грузинского МВД.

«Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По информации ведомства, россиянин пропал 5 января. Его поиски заняли более суток.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, тело туриста уже отправили для проведения экспертизы. Правоохранители организовали расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Горнолыжный курорт Гудаури находится на южном склоне Большого Кавказского хребта в 120 километрах от Тбилиси.