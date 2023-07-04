04 июля 2023, 05:59
Турист из Екатеринбурга раскрыл истинное отношение грузин к русским
Ura.ru: молодежь в Тбилиси считает русских врагами из-за влияния западной пропаганды
По отношению к российским туристам молодежь Грузии настроена агрессивно, но старшее поколение встречает россиян с улыбкой и полным радушием. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказал турист из Екатеринбурга Максим.
Он отметил, что изначально приехал в Тбилиси. Максим отметил красоту и колорит этого города. Также российский турист подметил и красоту грузинского языка. Но было и то, что расстроило туриста.
Реклама
«Меня расстроил тот факт, что грузинская молодежь относится к русским туристам с презрением, недоверием. Я бы сказал, что с агрессией», — посетовал мужчина.
При этом старшее поколение грузин, по его словам, «с удовольствием говорит на русском языке, приглашает в гости, угощает национальными блюдами».
После Тбилиси Максим отправился в Батуми. В этом городе россиянин не увидел ту агрессию, которую заметил в Тбилиси. Молодежь Батуми, по наблюдениям Максима, принимает туристов радушно.
«Для них все гости страны — равноценные туристы. В то время как в Тбилиси могли использовать нецензурные выражения в адрес россиян», — рассказал турист из Екатеринбурга.
Мужчина в целом остался доволен путешествием. Он отметил, что взрослые мужчины и женщины говорят о том, что грузины и русские должны дружить.
«Молодежь же подвержена западной пропаганде и считает русских врагами. А когда спрашиваешь, по какой причине, то ответить по существу ничего не могут», — рассказал Максим.
При этом у туриста получилось под конец своего путешествия подружиться с некоторыми агрессивно настроенными грузинами.
«Вывод тут только один: ехать в Грузию можно и нужно, но надо помнить о том, что негативных персонажей в стране тоже хватает», — заключил Максим.
Грузия
Туризм
Россия
Реклама
Реклама