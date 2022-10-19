Турецкое СМИ объяснило, почему США теряют союзников | 360°

Мир 19 октября 2022, 07:55 Турецкое СМИ объяснило, почему США теряют союзников Обозреватель Yeni Safak Мурадоглу: США лишаются союзников из-за использования грубой силы unsplash

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Соединенные Штаты постепенно лишаются свою союзников, поскольку используют грубую силу и показывают неуважение к их интересам. Такое мнение высказал обозреватель Yeni Şafak Абдулла Мурадоглу.

«Как в отношениях между людьми, так и между государствами центральным понятием является доверие. А грубой силой нельзя завоевать ни доверие, ни уважение», — написал он.

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Мурадоглу заявил, что США не считаются с правилами международного порядка, ведь якобы его они и защищают. Автор статьи уверен, что проблема американских властей состоит в видении Штатов мира «таким, какими [они] сами себе представляет».

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По его словам, Белым дом никогда не ставит себя на место другого.

«Те, кто смотрит на мир не так, как Америка, объявляются ее врагами. Америка разрушает, но не может создать, не в состоянии навести порядок», — заявил обозреватель.

Он напомнил, что так называемые «проекты национального строительства» в Ираке и Афганистане потерпели неудачу. Мурадоглу отметил, что действия Штатов на мировой арене привели к миллионам загубленных судеб.