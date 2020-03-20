Турецким отелям предложили отказаться от «шведского стола» из-за коронавируса
Отелям в Турции предложили отказаться от «шведского стола» и обслуживать гостей по меню из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило ИА Nation News.
Ассоциация отельеров Турции рекомендовала отказаться от привычного формата обслуживания. Многие владельцы отелей сочли такую инициативу разумной, но некоторые находят это экономически невыгодным, так как придется нанимать больше персонала. Турецкие компании сейчас переживают кризис из-за уменьшения количества туристов.