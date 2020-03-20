Турецким отелям предложили отказаться от «шведского стола» из-за коронавируса

Ассоциация отельеров Турции рекомендовала отказаться от привычного формата обслуживания. Многие владельцы отелей сочли такую инициативу разумной, но некоторые находят это экономически невыгодным, так как придется нанимать больше персонала. Турецкие компании сейчас переживают кризис из-за уменьшения количества туристов.