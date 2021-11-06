Турецкий журналист восхитился русским характером и воспитанием детей в России

Турецкий журналист после общения с россиянами опубликовал статью, в котором рассказал о своем видении культуры нашей страны и особенностей русского характера. Самих Гювен в своем материале для издания Medya Günlüğü выразил свое восхищение Россией и ее населением.

«Защищать и развивать страну, имеющие огромные важные ресурсы, бороться с суровым климатом. Все это должно быть нелегко. Следовательно, это общество заслуживает уважения», — написал журналист.

Гювен выделил особенно важные для него черты русского характера. Он отметил, что население России отличается честностью, не любит лишних преувеличений ни о себе, ни о других. По словам журналиста, русские люди отдают предпочтение тому, чтобы искренняя дружба возникала постепенно, на основе глубокого знакомства и доверия. Сдержанное поведение и некоторая холодность в общении со временем может смениться доверием, когда люди поближе друг друга узнают.

Отдельно Гювен отметил, как милы русские дети — «славные светловолосые малыши». Он счел их совершенно неизбалованными и достаточно спокойными, не склонными к публичным истерикам. Самих Гювен предполагает, что это связано с особенностями генетики, а также с принятой в стране культурой воспитания и образования.

Ранее японский путешественник и журналист Масато Накамура назвал российский Владивосток сокровищем и признался городу в любви. Он отметил, что понятия о русских городах, принятые в его стране, безнадежно устарели.