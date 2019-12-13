Сенат США единогласно одобрил резолюцию о признании геноцида армян. Глава МИД Турции назвал это местью Вашингтона за военную операцию в Сирии. Турецкий журналист Тунджа Ойретен рассказал «360», почему Штаты приняли такое решение именно сейчас.

«Тема с геноцидом на самом деле нелепа, потому что это произошло в 1915 году. Сто лет прошло, и США внезапно заговорили об этом. Да, историки говорят, что этот геноцид был, но Сенат одобрил резолюцию не поэтому. Это просто попытка отомстить. Это все игра», — так считает Тунджа Ойретен. Он уверен, что Вашингтон просто пытается давить на Анкару всеми возможными методами.

По его словам, отношения Турции и США стали очень напряженными после попытки государственного переворота 2016 года. Анкара винит в произошедшем Вашингтон.

«У них живет Фетхуллах Гюлен, который вместе со своими сторонниками обвиняется в попытке переворота. США не выдают его турецким властям. И напряжение растет, потому что Турция закупила С-400 у России, будучи членом НАТО. Думаю, последней каплей была турецкая операция в Сирии», — отметил собеседник «360».

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Обычные граждане Турции реагируют на решение Штатов по-разному. Одна часть людей, как говорит журналист, узнает всю информацию из подконтрольных Эрдогану СМИ. Эти турки очень злы из-за санкций США и остро реагируют на тему армянского геноцида, так как слышат от медиа, что его не было.

Другая часть населения берет информацию из разных источников и знает «правду», как говорит Ойретен. Эти люди не злятся на США, но понимают, что Вашингтон тоже играет в политические игры.

«Они знают, что это признание все еще направлено на то, чтобы пошатнуть правительство Эрдогана», — отметил собеседник «360».

Журналист добавил, что Турция ничего не сможет с этим поделать и не остановит признание геноцида. Здесь немаловажно, что у Анкары нет власти в экономическом плане, она зависима от ЕС и США.

«Как говорит Трамп, если он захочет на самом деле уничтожить экономику Турции, он это сделает», — заявил Ойретен.

Он полагает, что Эрдоган из-за нынешних обстоятельств пойдет на досрочные выборы. Напряженные отношения с США сыграют ему на руку. По словам собеседника, нынешний лидер Турции всегда так делает. Как только приближаются выборы, он ухудшает отношения с другими странами. В прошлый раз это были Нидерланды и Германия.

«Эрдоган любит использовать напряжение в диалоге с так называемыми империалистическими и капиталистическими странами, чтобы сыграть на этом в продвижении своей кандидатуры на выборах. Он будет использовать это, чтобы объединить националистов и исламистов. Это мое мнение. Так что в ближайшем будущем отношения с США еще больше ухудшатся», — заявил журналист.

При этом он уверен, что Турция в ответ ничего не сделает Штатам. Для Эрдогана будет выгоднее никак не отвечать на резолюцию, а просто жаловаться и возмущаться.

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Некоторые российские звезды положительно восприняли новость о признании США геноцида армян. Например, телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки — армянка по матери — написала в Telegram: «Великий день для армянского народа! Спите спокойно, мои предки. Мы молимся за вас и никогда не забудем эту трагедию. И никому забыть не дадим!»

Поблагодарила коллегу главный редактор RT Маргарита Симоньян. В ответ бизнесвумен она написала по-армянски: «Апрес, джан» («Спасибо, дорогая»). Так же журналистка отреагировала на пост канала «Караульный»: «Шлю свою благодарность и слезы, выдистиллированные за эти сто лет из крови моих предков, зверски замученных в 15-м году. Мы помним. Спасибо, что вы тоже».

События 1915 года в Османской империи признаны геноцидом в России, Германии, Франции, Канаде, а также ряде других государств. Тогда армян массово убивали и депортировали. Турция же с такой трактовкой не согласна.