Турецкий военный учебный самолет упал в Эгейское море

В Эгейское море упал военный учебный самолет КТ-1. Крушение произошло у западного побережья Турции.

«Военный учебный самолет KT-1 упал в Эгейское море в районе Фоча провинции Измир, два пилота спасены», — сообщили в Министерстве обороны Турции.

Причины крушения пока неизвестны.

В среду, 7 апреля, в Турции разбился истребитель. Он входил в состав военной пилотажной группы «Турецкие звезды». Крушение произошло во время учебного полета в центральной части Турции.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги назвал президента Турции Тайипа Эрдогана диктатором, с которым необходимо сотрудничать в интересах своей страны. Он также призвал быть откровенными с подобными турецкому лидеру личностями, «чтобы подтвердить позицию». Высказывание итальянского политика в Анкаре сочли неприемлемым. Турецкий МИД вызвал для ответа посла Италии.