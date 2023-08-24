Мир 24 августа 2023, 16:35 Турецкий ЦБ повысил учетную ставку во второй раз за лето ЦБ Турции повысил ключевую учетную ставку до 25% Mustafa Kaya/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

ЦБ Турции повысил ключевую учетную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 750 базисных пунктов, с 17,5% до 25%, сообщили на сайте регулятора. До этого, в июне, Центробанк страны повысил ее впервые за два года — с 8,5% до 15%.

Решение застало врасплох большинство участников рынка — никто не ожидал такого сильного повышения ставки во второй раз за лето. Многие предполагали, что повышение будет осторожным, чтобы бизнес и некоторые слои общества не оказались в сложном положении, отметило РИА «Новости».

Реклама

Журналисты телеканала NTV предположили, что власти страны пытаются стабилизировать показатели макроэкономики и, видимо, нацелены на борьбу с инфляцией и «либерализацию экономики в целом».

К сегодняшнему утру лира — национальная валюта Турции — торговалась в соотношении 27,21 за доллар, а после принятой Центробанком меры выросла до 26,64 за доллар, обратил внимание ТАСС. Агентство отметило, что это можно назвать положительной реакцией рынка.