Турецкий телеканал неверно перевел слова Лаврова о галстуке Эрдогана

МИД России обратил внимание на неверный перевод турецким каналом слов главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий ресурс YolTV выложил отрывок из видео, на котором Лавров обращается к Эрдогану. В субтитрах редакторы канала написали: «I love you Tayyip» («Я люблю Вас, Тайип»), хотя на самом деле глава российского МИДа сказал: «I love your tie», что в переводе на русский язык значит «Мне нравится ваш галстук».

Внешнеполитическое ведомство России опубликовало в Twitter сообщение, в котором указало на неправильный перевод.

«Мы заметили, что турецкий ресурс YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД. На видео отчетливо слышно, что министр говорит: „I love your tie“ („Мне нравится ваш галстук“)», — отмечается в сообщении МИД России.

Переговоры руководства России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб прошли в Москве в четверг.