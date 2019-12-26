Турецкий суд признал блокировку «Википедии» нарушением прав граждан
Конституционный суд Турции признал, что блокировка «Википедии» на территории страны является нарушением прав граждан, сообщил телеканал NTV.
Судья Генел Курулу заявил, что это противоречит свободе слова. «Википедию» закрыли 29 апреля 2017 года в соответствии с законом «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере», написала «Газета.ru».
В Турецком Министерстве транспорта и связи пояснили, что блокировка была связана с тем, что она «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене». Также «Википедию» обвинили в том, что она отказалась удалять информацию «о неких связях Анкары с террористическими организациями».