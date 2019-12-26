Турецкий суд признал блокировку «Википедии» нарушением прав граждан

Судья Генел Курулу заявил, что это противоречит свободе слова. «Википедию» закрыли 29 апреля 2017 года в соответствии с законом «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере», написала «Газета.ru».

В Турецком Министерстве транспорта и связи пояснили, что блокировка была связана с тем, что она «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене». Также «Википедию» обвинили в том, что она отказалась удалять информацию «о неких связях Анкары с террористическими организациями».