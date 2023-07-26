Мир 26 июля 2023, 00:51 Турецкий самолет экстренно приземлился из-за самоубийства пассажира Самолет Turkish Airlines сделал экстренную посадку в Алжире из-за самоубийства пассажира Freepik

Читать 360tv в

Пассажир свел счеты с жизнью прямо в самолете авиакомпании Turkish Airlines. Экипажу пришлось сделать вынужденную посадку в Алжире. Об этом сообщило издание Mynet со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Все случилось на рейсе TK 619. Лайнер вылетел из аэропорта Стамбула в Марракеш, Марокко. Через некоторое время после взлета одна из пассажирок ушла в туалет. Женщина долго не выходила из кабины, поэтому бортпроводники стали разбираться, что произошло.

Реклама

Из-за найденной без сознания женщины самолет пришлось посадить в Алжире. Прибывшие на борт врачи осмотрели пассажирку и подтвердили ее смерть. Местная администрация уже занялась расследованием.

Ранее россиянин свел счеты с жизнью на острове Пхукет на территории храма Чалонг, который является одной из главных достопримечательностей региона. Сотрудники полиции и спасатели оперативно прибыли на место, но спасти мужчину не удалось.