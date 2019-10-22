Турецкий посол счел слова Помпео о войне против Турции ошибкой перевода

Ранее Майк Помпео заявил, что Вашингтон предпочтет войне мир, однако президент готов к военным действиям против турецких сил, если возникнет такая необходимость.

Мехмет Сурейя Эр указал, что слова госсекретаря, вероятно, неверно перевели. Посол выразил уверенность, что такой высокопоставленный политик как Помпео не мог сделать такое безответственное заявление. Он также отметил, что необходимо изучить протоколы заявлений Помпео.