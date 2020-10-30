Турецкий политолог заявил о возможности войны на Кипре

Разногласия между Турцией и Грецией появились еще в 1960-е годы. Кипр разделен практически пополам. Значительную его часть Анкара считает своей территорией и называет ее Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Когда в Восточном Средиземноморье обнаружились запасы нефти и газа, отношения ухудшились.

Накануне премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис заявил, что Турция ставит под угрозу суверенитет острова. Страна направила судно «Явуз» для бурения нефтяных и газовых скважин в районе, где власти Кипра дали права на работы компаниям Италии и Франции. Кипр считает, что это личная экономическая зона республики. Чолакоглу пояснил, что речь идет о давно неразрешенном вопросе.

«Это проблемы, которые не решались годами. Мы предлагаем Греции предварительные переговоры. Невозможно сказать, насколько далеко они зайдут. Это может привести к тотальной войне на Кипре», — отметил он.

Специалист уточнил, что НАТО и ЕС уже пытаются восстановить политический диалог между странами. Чолакоглу добавил, что для снятия напряженной обстановки встречались военные делегации. По его мнению, со стороны Евросоюза жестких санкций в отношении Турции не ожидается.