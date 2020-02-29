Турецкий политолог: Российско-турецкие отношения зашли в тупик
Турецкий политолог Керим Хас заявил, что власти Турции не могли прогнозировать последствия, к которым привели атаки на турецких военных в Сирии. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
«Возможно, подобные события явились логическим завершением прагматичной политики Эрдогана, когда под предлогом большого числа потерь со стороны турецких военных Анкара „умывает руки“ и имеет основания придерживаться заданного курса, который не согласуется с курсом Москвы», — предположил Хас.
Он обратил внимание на противоречия в официальной российской версии событий. РФ указала на исключительную вину правительства Сирии в гибели турецких военных. Однако, по словам Хаса, все сирийские полеты контролирует Кремль.
Политолог заявил, что отношения России и Турции зашли в тупик и в дальнейшем могут развиваться по любому сценарию.
Эксперт также допустил, что решения властей Турции могут быть спонтанными из-за сложной психологической обстановки.