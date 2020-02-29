Турецкий политолог: Российско-турецкие отношения зашли в тупик

«Возможно, подобные события явились логическим завершением прагматичной политики Эрдогана, когда под предлогом большого числа потерь со стороны турецких военных Анкара „умывает руки“ и имеет основания придерживаться заданного курса, который не согласуется с курсом Москвы», — предположил Хас.

Он обратил внимание на противоречия в официальной российской версии событий. РФ указала на исключительную вину правительства Сирии в гибели турецких военных. Однако, по словам Хаса, все сирийские полеты контролирует Кремль.

Политолог заявил, что отношения России и Турции зашли в тупик и в дальнейшем могут развиваться по любому сценарию.

Эксперт также допустил, что решения властей Турции могут быть спонтанными из-за сложной психологической обстановки.