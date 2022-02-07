Турецкий политолог объяснил, что помешает США устроить хаос на Южном Кавказе

Турецкий политолог и историк Мехмет Перинчек рассказал Sputnik Азербайджан, что Штатам нужен предлог, чтобы вмешаться в региональные дела. По мнению специалиста, такую возможность может дать лишь хаос на Южном Кавказе.

«Утро.ру» отметило слова политолога о том, что после поражения в Афганистане и провалившейся попытки цветной революции в Казахстане планы Штатов в Средней Азии уничтожены. Перинчек отметил, что при этом Вашингтон не оставляют попыток реализовать свои сценарии и открыть «новую дверь» через Южный Кавказ.

Однако, по словам эксперта, все не так просто, поскольку интеграционные процессы и региональные инициативы набирают силу на Южном Кавказе.

«Только таким путем можно препятствовать планам США и только тесное сотрудничество и солидарность между региональными странами лишит Запад возможности вмешательства в регионе», — подчеркнул специалист.