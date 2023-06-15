Мир 15 июня 2023, 14:45 Турецкий политолог Исмаил: для вступления в НАТО Швеция должна вывести из страны террористические организации

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Главным условием для вступления Швеции в НАТО Турция считает выведение с территории страны различных террористических организаций. Об этом сообщил турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, расширение Североатлантического альянса никак не противоречит интересам Турции. Если Швеция выполнит все договоренности по аналогии с Финляндией, то в таком случае Турция поддержит ее членство в НАТО.

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Политолог отметил, что Швеция может успеть выполнить все условия до предстоящего саммита альянса в июле.