Мир 15 мая 2023, 16:19 Турецкий политолог Дюрре оценил исход первого тура выборов в стране Политолог Дюрре: электорат Огана больше склонен проголосовать за Эрдогана

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Турецкий политолог Икбаль Дюрре в разговоре с ИА НСН прокомментировал исход первого тура президентских и парламентских выборов в стране. По его словам, электорат Огана во втором туре больше склонен проголосовать за Эрдогана.

«Во втором туре будет еще один определяющий момент — это то, чью сторону займет Синан Оган. Если он выберет Кылычдароглу, у него появится шанс. Электорат Огана больше склонен проголосовать за Эрдогана», — сообщил эксперт.

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Если бы прокурдская партия набрала больше голосов, то Кылычдароглу мог бы выиграть, добавил Дюрре.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре 49,24% голосов. Его главный оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 45,06% голосов. Третьему кандидату от «Альянса АТА» Синану Огану отдали 5,23% голосов.