Мир 25 августа 2023, 07:28 Турецкий политик заявил, что Зеленскому стоит забыть о Крыме Турецкий политик Сель: Зеленскому стоит забыть о Крыме и бывших границах Украины Aleksander Lyskin/GlobalLookPress

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно забыть о Крыме. Также украинскому лидеру лучше не думать о восстановлении существовавших ранее границ страны. Такой совет политику дал Глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции, председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель в комментарии РИА «Новости».

«Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины»», — сказал он.

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Украинские власти не смогут опять сделать Крым своей территорией, подчеркнул Сель. По его мнению, киевский режим проводимой политикой показывает лишь неуважение к выбору жителей полуострова, который они сделали на референдуме в 2014 году. Тогда большинство из них проголосовало за присоединение к России.

Однако Украина по-прежнему считает Крым своей, но временной оккупированной территорией. Атаки на полуостров участились с осени 2022 года, когда пострадал Крымский мост.