Мир 24 марта 2023, 08:06 Турецкий политик заявил, что признает Крым в составе России Турецкий политик Перинчек признал Крым и новые регионы российскими piqsels

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Лидер партии «Родина», претендент на пост президента Турции Догу Перинчек считает, что Крым и новые регионы являются частью России. Такое заявление он сделал в беседе с РИА «Новости».

«Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации», — сказал он.

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По его словам, партия также признает новые республики РФ. «Родина» — организация левого толка, ей близки идеи первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка, у нее антизападная и антиамериканская направленности. Она считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, которая появилась в 1919 году. По последним данным, в партии состоят свыше 50 тысяч человек.

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Перинчеку для участия в выборах президента надо получить 100 тысяч подписей. Голосование пройдет 14 мая.