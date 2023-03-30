Мир 30 марта 2023, 07:49 Турецкий политик высказался против введения антироссийских санкций Политик Синан Оган: Турции не стоит вводить санкции против России вслед за Западом flickr

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Турецким властям не надо вслед за Западом вводить против России санкции. Нужно вести, прежде всего, диалог. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал кандидат в президенты Турции, Синан Оган.

«Мы не должны вести себя так, как раньше — как Запад сделает, так и мы. Нашим приоритетом будет Турция и регион: мы считаем регион нашим домом, и считаем, что внутренние дела можем урегулировать своими силами», — подчеркнул Оган.

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По его словам, прежде чем вводить санкции, нужно дать шанс миру. Он считает, что Турция может найти решение, для этого надо встретиться с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Я бы сказал так: прежде чем вводить санкции, надо попытаться поговорить», — сказал политик.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Турция не поддерживает односторонние санкции в отношении России, но при этом не позволяет идти в обход им. Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что ограничительные меры в отношении РФ могут сыграть против самой республики.