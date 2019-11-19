Турецкий политик рассказал о признании Крыма российским

По словам политика, между Турцией и Крымом давно установились родственные связи: многие турецкие граждане приехали из Крыма, большая часть турков говорит на татарском языке. Атилла Сертель отметил, что через много лет Крым будет «говорить на своем языке и жить своей верой».

«Отрадно, что отношения России и правящей элиты Турции в последние годы достигли очень хорошего уровня. Наша страна живет по принципу изречения Мустафы Кемаля Ататюрка: „мир в стране, мир во всем мире“. Мы хотим стать страной, которая хорошо ладит с соседями, дружит с соседями и поддерживает с ними торговые отношения», — подчеркнул турецкий политик.

Он также добавил, что ничего не боится, тем более в политической деятельности.

«В свое время, когда я возглавлял Федерацию журналистов Турции, мы были приглашены в Абхазию от лица президента Ассоциации журналистов Абхазии. В результате этого приглашения Грузия оказывала большое давление на МИД Турции, чтобы воспрепятствовать этой поездке. Тогда я ответил министерству иностранных дел Турецкой Республики, что люди, живущие в Абхазии — черкесы, абхазцы — имеют к нам родственное отношение. Даже если мы, как страна, не признаем Абхазию как независимое государство, то турки, абхазцы, черкесы, живущие в Абхазии, имеют дружественные и родственные отношения с регионами Турции, и особенно городами Сакарье, Эскишехир и многими другими. Мы отправились в Абхазию и ни разу потом об этом не пожалели», — пояснил Атилла Сертель.

По мнению политика, важно изучить Крым, чтобы принять какое-то решение. Поэтому он направится туда с визитом.

«Я считаю, что неправильно говорить на расстоянии, не изучая, не видя, что там происходит. Поэтому, я лично принял это приглашение и постараюсь создать эту делегацию. Надеемся, что после создания делегации в результате официальной переписки мы будем следовать выработанной программе и, конечно же, мы поделимся в Турции теми наблюдениями, которые мы сделаем, и постараемся установить контакт с уполномоченными должностными лицами по этому вопросу в нашей стране», — заявил депутат.

Атилла Сертель поделился планами на сотрудничество Крыма и Турции в строительной отрасли.

«Я думаю, что это всегда будет темой двусторонних отношений. В связи с этим и на власти Турции, и на власти Крыма ложится большая ответственность по преодолению этих препятствий, т. к. страны мира стали очень близкими друг к другу. Но мы очень близки к Крыму и географически. Как я уже говорил, мы очень близки по языку и религии. Но есть слабость в отношениях. Я надеюсь, что это будет преодолено. Я думаю, что это должно быть преодолено. Это в интересах делового мира Турции и, соответственно, Крыма», — заметил он.