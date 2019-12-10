Турецкий политик предрек скорый развал НАТО

Дженгиз напомнил слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что сирийский вопрос нельзя решить без участия России и Турции. По словам турецкого политика, такие заявления от глав стран ЕС говорят, что «в их головах уже произошла смерть НАТО».

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«Военный альянс скоро разрушится. По моим прогнозам, это произойдет в 2022–2023 году. В Европе это понимают и готовятся шаг за шагом», — процитировал Дженгиза сайт «Русская планета».

Глава турецкой Ассоциации евразийских правительств допустил создание в будущем системы мировой безопасности, где будет реализовано сотрудничество Германии, России и Турции.

«Мир нуждается в этом, так как перестал доверять НАТО», — заявил Дженгиз.