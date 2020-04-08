Турецкий политик предложил России объединиться в борьбе с коронавирусом
Доверенное лицо замруководителя генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз предложил России «создать рабочую группу по борьбе с эпидемией». Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По его мнению, «если это будет сделано вовремя», страны получат хороший результат. Также политик добавил, что «Россия профессионально оказывала помощь Италии».
«Думаю, что весь мир должен объединиться в противостоянии коронавирусу. Эта угроза, как и международный терроризм, не знает границ. Поэтому мы нужны друг другу», — заключил он.