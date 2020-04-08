Турецкий политик предложил России объединиться в борьбе с коронавирусом

По его мнению, «если это будет сделано вовремя», страны получат хороший результат. Также политик добавил, что «Россия профессионально оказывала помощь Италии».

«Думаю, что весь мир должен объединиться в противостоянии коронавирусу. Эта угроза, как и международный терроризм, не знает границ. Поэтому мы нужны друг другу», — заключил он.