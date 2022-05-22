Турецкий политик посчитал, что расширение НАТО создает угрозу Анкаре

Расширение НАТО в любом направлении представляет угрозу для Анкары. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«Около 25 тысяч офицеров, связанных с НАТО и тайной операцией альянса „Гладио“, были уволены со службы в турецкой армии после попытки госпереворота в 2016 года. В их числе сотни генералов, часть которых отбывает наказание в турецких тюрьмах. Угроза Турции исходит от НАТО, это реальность», — заявил политик.

Он также добавил, что США и Израиль хотели бы создать «Курдистан», при этом организуя угрозы для Турции в Восточном Средиземноморье. Перинчек призвал обратить внимание на американские военные базы, созданные вокруг Турции, где скапливаются американские танки и боевые самолеты.

«Расширение НАТО на Восток, Запад, в любом направлении — угроза не только России, но и Турции. Партнерство Турции в ШОС — очень правильный и всесторонний шаг. НАТО — это опасность и вражда для Турции. 1971, 1980, 2016 года — за всеми давлениями на Турцию стояли НАТО, США», — резюмировал политик.

Ранее президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию следует исключить из НАТО в связи с проводимой ею политикой и из-за позиции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии. По его мнению, Анкара занимается шантажом, пытаясь выторговать для себя преимущества в обмен на согласие на расширение альянса.