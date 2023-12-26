26 декабря 2023, 19:19
Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
Комиссия по международным делам турецкого парламента одобрила заявку Швеции о вступлении в НАТО. Соответствующее решение приняли во время заседания 26 декабря, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.
Далее планируют вынести протокол на голосование Генеральной Ассамблеи. О его дате пока не сообщается.
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Недавно вступившая в НАТО Финляндия объявила об увеличении производства боеприпасов. Министр обороны республики Антти Хаккянен заявил о начале новой холодной войны. Он пояснил, что страны Запада не сразу осознали всю военную мощь России и рассматривали начавшуюся в 2022 году спецоперацию как краткосрочную проблему.
Финляндия, Швеция, Дания, Латвия, Литва и Эстония также заключили с США оборонные соглашения, предусматривающие размещение в регионе американских войск и проведение там учений.
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