Мир 19 апреля 2023, 12:18 Турецкий министр заявил, что весь мир ненавидит США Глава МВД Турции Сойлу: весь мир ненавидит Америку Unsplash

Читать 360tv в

Репутация Соединенных Штатов продолжает ухудшаться, их уже ненавидит весь мир, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с молодежью в Стамбуле. Об этом написала газета Aydinlik.

«Америка продолжает терять репутацию. <…> Весь мир ненавидит Америку», — заявил министр.

Реклама

Он назвал Европу американской пешкой в Африке и добавил, что африканские страны «ненавидят государства, которые их эксплуатируют».

Турецкий министр считает, что такого понятия, как Европа, по сути, не существует, это лишь «поезд в колонне» США, роль которого не стоит преувеличивать. Запад пытается «сохранять свои привычки», но не обладает суверенитетом, подчеркнул Сойлу. Он указал на то, что лидеры европейских государств постоянно себя дискредитируют, а политическая зависимость от Соединенных Штатов заставляет Европу терять свой потенциал.

Сулейман Сойлу уверен, что сейчас США и Европа пытаются давить на Турцию из-за предстоящих там в мае президентских и парламентских выборов. По мнению министра, в результате них «история полностью изменится» — речь идет о «выборе полной независимости Турции».