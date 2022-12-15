Мир

15 декабря 2022, 15:29

Турецкий лидер Эрдоган сообщил о возможном создании союза Турции, России и Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, а также встречу глав Минобороны, МИД и разведслужб. Об этом сообщило информагентство Anadolu.

Таким образом, по словам Эрдогана, можно начать путь в сторону развития трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия, написало ИА НСН.

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«Таким образом, мы начнем серию встреч», — добавил турецкий лидер.

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Авторы:

Турция

Реджеп Эрдоган

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