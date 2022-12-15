15 декабря 2022, 15:29
Турецкий лидер Эрдоган сообщил о возможном создании союза Турции, России и Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, а также встречу глав Минобороны, МИД и разведслужб. Об этом сообщило информагентство Anadolu.
Таким образом, по словам Эрдогана, можно начать путь в сторону развития трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия, написало ИА НСН.
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«Таким образом, мы начнем серию встреч», — добавил турецкий лидер.
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Реджеп Эрдоган
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