Турецкий корабль с оружием обстреляли в Ливии

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе предупредил, что порт в Триполи подвергается обстрелу уже второй день. При этом он не уточнил, кто именно вел обстрел и пострадал ли кто-нибудь в результате атаки. Местные СМИ отметили, что ответственность за атаку взяла на себя Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.