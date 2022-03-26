Турецкий корабль чуть не подорвался на украинской мине

Похожий на украинскую мину предмет заметили у входа в Босфорский пролив в Черном море. Предполагаемый снаряд увидели рыбаки, его показали на видео. Об этом написала турецкая газета Star.

Инородное тело на, напоминающее мину, можно заметить на видео. Рыбаки заметили эту, вероятно, украинскую мину на поверхности моря в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели. Командование береговой охраны тут же приняло меры.

Украинские военные после начала спецоперации РФ установили около 420 мин на подходах к своим портам, рассчитывая подорвать российские корабли. ФСБ РФ не исключила угрозу, что из-за течения дрейф может унести эти мины в Босфорский пролив и далее в моря Средиземноморского бассейна. Газета Hürriyet писала, что турецкие ВМС приняли эту угрозу всерьез и приказали кораблям отслеживать дрейфующие мины. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что их военные уже принимают необходимые меры в связи с информацией об опасности украинских мин.

Глава правления Московского клуба истории флотКонстантин Стрельбицкий ранее в беседе с «360» отметил, что дрейфующие украинские мины сначала должно было принести к побережьям Румынии и Болгарии, а затем Турции.