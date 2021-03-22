Турецкий контр-адмирал объяснил, возможен ли выход Анкары из НАТО

Бывший начальник штаба ВМС Турции Джихат Яйджи рассказал «ПолитЭксперту», возможен ли выход Анкары из Североатлантического Альянса.

По словам Яйджи, Турция для НАТО — нужный и сильный партнер, и Штаты прекрасно понимают, что в случае выхода Анкары из военного блока она избавится от своих обязательств. У нее появится возможность укрепить свое влияние не только в ближневосточном регионе и Центральной Азии, но и в Африке. Кроме того, не будет преград для более свободного развития сотрудничества с Москвой.

«Думаю, что Турции нужно остаться в составе НАТО, потому что мы — единственная страна, которая доносит проблемы региона правдиво. При этом ничто не мешает нам развивать отношения с Россией», — заметил собеседник издания.