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    22 марта 2021, 22:38

    Турецкий контр-адмирал объяснил, возможен ли выход Анкары из НАТО

    Артур Блянихов

    Бывший начальник штаба ВМС Турции Джихат Яйджи рассказал «ПолитЭксперту», возможен ли выход Анкары из Североатлантического Альянса.

    По словам Яйджи, Турция для НАТО — нужный и сильный партнер, и Штаты прекрасно понимают, что в случае выхода Анкары из военного блока она избавится от своих обязательств. У нее появится возможность укрепить свое влияние не только в ближневосточном регионе и Центральной Азии, но и в Африке. Кроме того, не будет преград для более свободного развития сотрудничества с Москвой.

    «Думаю, что Турции нужно остаться в составе НАТО, потому что мы — единственная страна, которая доносит проблемы региона правдиво. При этом ничто не мешает нам развивать отношения с Россией», — заметил собеседник издания.