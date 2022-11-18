Мир 18 ноября 2022, 02:57 Турецкий колумнист заявил, что Байден потерпел фиаско на саммите G20 Турецкий колумнист Тутар: проект США о новой холодной войне против России провалился

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Президент США Джо Байден не смог перетянуть союзников России на свою сторону во время саммита «Большой двадцатки» на Бали и потерпели фиаско в новой холодной войне, заявил колумнист Sabah Берджан Тутар.

«Проект новой холодной войны, запущенный против России и Китая после борьбы с терроризмом, также быстро провалился», — отметил автор.

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По его словам, многие страны отклонили предложение США изолировать Россию. И встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином доказала, что Вашингтону придется принять требования Пекина начать диалог с Россией, подытожил Тутар.

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Ранее обозреватель Эндрю Корибко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится переговоров с Россией. И США могут подталкивать Киев к этим действиям. Американский журналист отметил, что Украине не удалось развязать третью мировую войну, обвинив российских военных в ракетном инциденте в Польше.