Мир 06 марта 2024, 19:14 Турецкий грузовой терминал отказался принимать нефть из России Reuters: турецкий нефтяной терминал прекратил прием российского топлива Unsplash

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Турецкая компания Global Terminal Services, управляющая грузовым терминалом «Дортиол» в провинции Хатай, объявила о прекращении приема нефтепродуктов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания также отказалась принимать любую продукцию, загруженную в российских портах.

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«GTS решила прервать все возможные связи с российской нефтью», — указали представители фирмы.

Прием нефти из России не возобновится даже в том случае, если товары не будут нарушать санкции, а также какие-либо законы или правила, подчеркнули в компании.

Ранее агентство информировало о торговых проблемах между турецкой и российской сторонами. Сложности возникли из-за американских санкций против финансовых организаций Турции. Белый дом с помощью указа заморозил турецко-российскую торговлю, а также замедлил многие платежи, связанные с энергетической сферой.

Из-за антироссийских ограничений также пострадали клиенты крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов. Финансовые организации начали закрывать счета россиян.