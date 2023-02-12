Мир 12 февраля 2023, 14:14 Турецкий футбольный клуб снялся с чемпионата и Кубка страны после землетрясения Футбольный клуб «Газиантеп» объявил о снятии с чемпионата и Кубка Турции РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Газиантеп» снялся с чемпионата и Кубка Турции из-за последствий землетрясения. Команда выпустила официальное заявление.

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«Нашему клубу не представляется возможным продолжать свою спортивную деятельность в этих сложных условиях», — указано в нем.

Перед этим аналогичное решение принял клуб «Хатайспор».

«Газиантеп» располагается на 10-м месте в турнирной таблице.

Землетрясение магнитудой 7,7 случилось в Турции 6 февраля, затем по стране прокатилась серия афтершоков. На данный момент известно о 20 213 погибших. Разбор завалов продолжается, шансов найти людей живыми все меньше. однако периодически это все же происходит. Вчера из-под завалов извлекли живого 20-летнего парня в Кахраманмараше, сегодня спасли 35-летнего мужчину в Хатае.

Из зоны землетрясения эвакуировали 39 россиян, которые жили и работали в Турции, но в свете сложившейся ситуации решили вернуться домой. Сбор и отправку людей организовало посольство России.