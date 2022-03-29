Турецкий экономист предрек конец американской гегемонии

Специальная военная операция России на Украине оказала существенное влияние на мировое положение американской экономики, в том числе и доллара. Об этом изданию Cumhuriyet сообщил экономист Мехмет Али Гюллер.

«Эта картина заставляет тех, кто попал под санкции США, соблюдать меры предосторожности, искать новые способы покупок и в целом строить новую финансовую систему», — считает он.

Экономист выразил мнение, что Запад отныне может покуситься на любую собственность бизнесменов, невзирая на мнимое верховенство права.

«Санкции в отношении России показали, что нет гарантий для сохранности активов и денежных средств в западных банках», — заявил он.

Гюллер уверен, что вместе с ситуацией на Украине мир вступил в период, когда национальные валюты приобретут важное значение в торговле и будут внедряться альтернативные финансовые системы, а господство доллара неизбежно ослабнет.

«Мы переживаем процесс, когда санкции США и Запада развернутся и ударят по ним самим», — заявил он.

Специальная военная операция России на Украине продолжается уже 34-й день подряд.