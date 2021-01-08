Турецкий дипломат объяснил позицию Германии по санкциям против Анкары

По его словам, это решение стало отсрочкой, но не только для того, чтобы участники ЕС договорились между собой. Для них также важно мнение США, так как Турция является членом НАТО.

Дипломат напомнил, что на саммите лидеры стран Евросоюза рассматривали вопрос о введении санкций против Турции за проведение геологической разведки в водах Средиземного моря.

Греция и Кипр, а также присоединившиеся к ним Австрия и Франция требовали жестких мер. Италия, Испания, Польша и Венгрия не соглашались на такой шаг. В результате решение предложила Германия. Санкционный список расширили, но отложили его вступление до марта.

«Это удовлетворило обе стороны. Здесь канцлер Ангела Меркель фактически убила одним выстрелом трех зайцев. Она не наложила на Анкару ограничения сразу, удовлетворила позицию стран, желающих жестких санкций, а также позволила США как лидеру НАТО решить вопрос с Турцией первой», — подчеркнул дипломат.

Введение санкций стало символическим, но появилась видимость сдерживания Анкары, что удовлетворило ее противников. Пока в списке находятся два топ-менеджера турецкой государственной нефтяной компании TPAO. Кто войдет в расширенный список пока неизвестно.

По мнению Яшара Якыша, Евросоюз все еще смотрит на Турцию, как на Османскую империю, которая под флагом ислама намерена завоевать всю территорию Европы. Именно с устаревшего на несколько столетий взгляда и проявляется такая ситуация. При этом действующее правительство Турции продолжает делать все для вступления в ЕС, хотя по некоторым взглядам у них есть расхождения.

Дипломат пояснил, что из 72 критериев официальная Анкара уже выполнила 67 для введения безвизового режима со странами Европы. Но последние пункты выполнить невозможно. В качестве примера он привел определение терроризма. В Турции под него попадают даже публичные высказывания, а в ЕС обвинения не предъявляют, если преступление не было совершено.

Саммит глав стран Евросоюза прошел в декабре. По его итогам участники приняли решение о расширении черного списка в отношении Турции за ее действия в Средиземном море.