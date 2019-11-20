Турецкий депутат рассказал о своей планируемой поездке в Крым

Атилла Сертель отметил, что Республиканская народная партия обсуждает визит турецкой делегации в Крым, которую он сформирует.

Депутат убежден, что опираться на предубеждения не стоит.

«На месте мы планируем выявить все проблемные вопросы, а затем будем способствовать их решению для укрепления отношений с Россией. Конечно же, мы поделимся своими наблюдениями с другими деятелями в Турции и постараемся установить контакт с уполномоченными должностными лицами по вопросу Крыма», — рассказал Сертель.

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По словам депутата, Турция следует принципу Мустафы Кемаль Ататюрка: «мир в стране, мир во всем мире».

«Мы хотим быть страной, которая дружит с соседями и поддерживает с ними торговые отношения. И мы хотим, чтобы отношения Турции с Россией были очень хорошими», — заявил Сертель.

Ранее стало известно, что Атилла Сертель планирует поездку в Крым. Он хочет поднять в парламенте Турции вопрос о признании полуострова российским.