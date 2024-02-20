Мир 20 февраля 2024, 10:26 Турецкий банк озвучил условия для открытия счета гражданам России РИА «Новости»: госбанки Турции продолжили открывать счета россиянам с условиями Unsplash

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Государственные банки Турции открывают счета россиянам, но только при нескольких условиях. Об этом РИА «Новости» заявил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

По его словам, для открытия счета гражданину России следует предъявить банку вид на жительство, право на работу или специальную визу.

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«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза», — отметил представитель Ziraat.

Он добавил, что банковским организациям не запрещали открывать счета российским гражданам.

Ранее частные турецкие банки столкнулись с угрозами со стороны США из-за работы с Россией. Американская сторона потребовала тщательно проверять переводы в связи со введением антироссийских санкций. По словам источника РИА «Новости» в банковском секторе, предупреждения США финансовым организациям Турции дошли до «угрожающего тона».