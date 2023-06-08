Мир 08 июня 2023, 23:21 Турецкий банк Denizbank начал внезапно списывать деньги со счетов россиян «Известия»: турецкий банк Denizbank начал внезапно списывать деньги со счетов россиян Freepik

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Россияне пожаловались на внезапное списание всех денег со счетов в одном из крупнейших банков Турции Denizbank. Об этом туристы рассказали в Telegram-каналах для путешественников, написали «Известия».

По их словам, турецкая кредитная организация начала списывать средства без предупреждения с 6 июня. Причиной этих действий назвали «комиссию за управление счетом».

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Граждане России также отметили, что размер платы у всех оказался разный — от 130 до 1400 турецких лир (примерно от 500 до 5,3 тысячи рублей). Однако, согласно договору, сбор за обслуживание должен варьироваться от 13,9 до 36 турецких лир в месяц (не более 140 рублей).

Denizbank списывал деньги буквально под ноль, а некоторые клиенты обнаружили, что у них автоматически закрылись счета в долларах и евро. Многие россияне отметили, что стабильно оплачивали через свой счет в турецком банке покупки и подписки на иностранных сервисах, совершая до четырех операций в месяц.

Турецкий банк Denizbank наиболее лояльно относился к россиянам, не требуя безвозвратную комиссию, также он не вводил ограничений по крупному депозиту. В ноябре 2022 года кредитная организация резко ужесточила условия открытия счетов для граждан России.