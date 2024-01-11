Мир 11 января 2024, 09:56 Турецкий аналитик указал на разногласия на Западе по украинским переговорам Аналитик Озер: на Западе существуют разногласия насчет переговоров по Украине РИА «Новости»

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Среди западных элит существую серьезные разногласия, поэтому Европа не может достичь единого решения о начале мирных переговоров по Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил турецкий аналитик Энгин Озер.

По его словам, тайные переговоры в Эр-Рияде дали понять, что страны Запада не могут прийти к единому мнению относительно будущего Украины.

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«Достичь согласия о начале мирных переговоров даже между странами, поставляющими оружие на Украину, на данный момент не представляется возможным», — констатировал Озер.

Он пояснил, что разногласия состоят из нескольких частей. Речь идет, в том числе, о безопасности Черного моря после окончания боестолкновения. Соединенное Королевство выступает за открытую для обсуждений конвенцию Монтре путем усиления военно-морского флота Украины в Одессе. Поэтому государство поддерживает ВСУ в атаках по российским целям в Черном море, отметил он. Также Великобритания прорабатывает разные сценарии действий британских кораблей в Черном море, подчеркнул аналитик.

США не настаивают на завершении конфликта. Но при сокращении военной и финансовой помощи Белый дом теряет позиции по политическому давлению на Украину, добавил Озер.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал видение Западом конфликта на Украине «черно-белым». По его словам, стратегия некоторых европейских стран изначально была провальной.