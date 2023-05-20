Мир 20 мая 2023, 14:11 Турецкий аэропорт приостановил полеты из-за неопознанного объекта в небе Haberler: в турецком Газиантепе отменили десятки рейсов из-за неопознанного объекта в небе Unsplash

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Аэропорт турецкого города Газиантеп приостановил вылеты из-за неопознанного объекта, который заметили в воздушном пространстве. Об этом написал информационный портал Haberler.com.

НЛО на высоте более 2,5 тысячи метров увидели пассажиры двух самолетов. Пилоты сразу же передали данные в центр управления воздушным движением Газиантепа. Десятки авиарейсов в аэропорту временно отменили.

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Ранее американские дроны MQ-9 Reaper зафиксировали два случая появления НЛО на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Даже «безобидный» дрон может стать причиной авиакатастрофы. Беспилотники стали прямой угрозой для пассажирских самолетов, потому что их появление в зоне взлета и посадки в считаные минуты парализует работу аэропортов. Ведь когда дрон попадет в двигатель, падения самолета не избежать.