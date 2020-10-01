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    01 октября 2020, 00:31

    Минобороны Армении показало передвижения турецких истребителей

    Арина Гудилова

    Минобороны Армении опубликовал видео с картой, на которых видны перемещения турецких и азербайджанских военных самолетов в зоне карабахского конфликта.
    Минобороны Армении показало передвижения турецких истребителей

    Ролик выложила официальный представитель ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook. На нем можно увидеть как дистанционный командный пункт Турции E7-T находится недалеко от границ Армении, а истребители F-16 и азербайджанские штурмовики Су-25 летают около восточной границы Нагорного Карабаха.

    Утром Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан начал наносить авиаудары по северной территории Нагорного Карабаха с использованием турецких истребителей F-16 и беспилотников.

    Новости SMI.FM