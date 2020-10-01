Минобороны Армении показало передвижения турецких истребителей

Минобороны Армении опубликовал видео с картой, на которых видны перемещения турецких и азербайджанских военных самолетов в зоне карабахского конфликта.

Ролик выложила официальный представитель ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook. На нем можно увидеть как дистанционный командный пункт Турции E7-T находится недалеко от границ Армении, а истребители F-16 и азербайджанские штурмовики Су-25 летают около восточной границы Нагорного Карабаха.

Утром Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан начал наносить авиаудары по северной территории Нагорного Карабаха с использованием турецких истребителей F-16 и беспилотников.