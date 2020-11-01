Турецкие врачи объяснили, что делает еду смертельно опасной

Врачи считают, что трансжиры промышленного производства в большом количестве смертельно опасны для человека. Чтобы избежать проблем со здоровьем, которые может вызвать еда, необходимо наладить режим питания.

«Следует отдавать предпочтение средиземноморской диете, которая богата оливковым маслом первого отжима, овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и бедна мясом и молочными продуктами», — приводит издание слова врача Айчи Бояджи.

Доктор Онер Оздоган уточнил, что от трансжиров следует воздерживаться с молодого возраста.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности фастфуда из-за искусственных трансжиров, которые в большом количестве находятся в бургерах и картошке фри.