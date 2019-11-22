Турецкие военные задержали в Сирии организатора теракта в России

Террориста захватили турецкие военные, заявил министр. Боевика взяли в сирийском городе Аазазе. Задержанного зовут Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде и он принадлежит верхушке группировки, где его знают как Юсуфа Худу.

Боевик изготавливал бомбы, а также обучал новобранцев их изготовлению, в том числе по интернету. Он также вербовал боевиков и создал сеть смертников. Террорист обучал членов организации также методам «тихой войны» — с помощью ядов и другого бесшумного оружия.

Юсуф Худа считается причастным к организации как минимум двух террористических актов. Один произошел в России, другой — в Германии. Также на его счету косвенное участие еще приблизительно в 20 актах насилия.

* ИГ — террористическая организация, запрещена в России