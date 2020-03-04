Турецкие военные погибли в Идлибе во время обстрела сирийскими войсками

В Идлибе продолжаются обстрелы со стороны турецкой и сирийской армий. Во время очередных ударов погибли два военнослужащих Турции, еще шесть человек получили различные ранения.

«В результате обстрела позиций наших военных со стороны режима в районе проведения операции „Весенний щит“ двое наших военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения», — приводит телеканал NTV цитату из коммюнике Минобороны Турции.

Огонь открыли правительственные войска Сирии, после этого Анкара начала ответные обстрелы в Идлибе. По информации министерства, с момента начала военной операции Турция уничтожила 151 танк, 10 складов с боеприпасами, 3138 элементов сирийской армии и многое другое вооружение.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в феврале 2020 года, когда в районе активизировались террористы. Боевики начали атаковать сирийскую армию при поддержке турецких военных. В итоге погибли 36 человек ранения получили более 30 человек. После этого Турция развернула операцию «Весенний щит» на северо-западе САР против сирийских военных.