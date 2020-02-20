Турецкие военные начали наступление в Идлибе

Турция решила снова развернуть военные действия в Идлибе. Армия и техника уже начали наступление на представителей сирийской стороны.

«Турецкие военные начали наземную атаку на Найраб в Идлибе, который в настоящее время удерживается силами Асада», — сообщил в Twitter журналист Чарльз Листер.

Найраб — населенный пункт в Идлибе. Именно в сторону этого города выдвинулись турецкие военные. Некоторые бойцы ехали на танках M60. Сообщалось и об ударах артиллерии по позициям сирийской армии.

Как уточнил телеканал Sky News Arabia, сирийской стороне удалось уничтожить некоторую технику нападающих. По информации сирийского агентства SANA, армия смогла отразить нападение оппозиции в Нейрабе.

Накануне вооруженных действий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона готова начать наступление в любую минуту. Новую операцию он пообещал начать, если страны не договорятся по ситуации в Идлибе.