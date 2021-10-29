Турецкие военные готовятся к наступательной операции в Сирии

Турция готовит две наступательные операции против курдов в сирийской провинции Идлиб. Военные хотят занять города в районе Алеппо. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Вооруженные формирования разделены для работы на нескольких направлениях в провинции Идлиб, в некоторых поселениях в районе городов Мари и Азаз (север провинции Алеппо), близ военного аэропорта Миниг в районе города Манбидж. А также на границах Камышли и Эль-Хасаке», — говорится в тексте сообщения.

Активная боевые действия могут начаться после встречи президентов Турции и США 31 октября на конференции сторон Рамочной конвенции ООН в Глазго, написал Daily Storm.

Причиной вступления турецкой армии на территорию Сирии связывают с участившимися нападениями на военных Турции. Во время операции турецким воздушным силам придется действовать максимально корректно, чтобы не столкнуться с российской и американской армиями, которые находятся в регионе.