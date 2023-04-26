Мир 26 апреля 2023, 23:48 Турецкие власти опровергли версию об инфаркте у Эрдогана Центр по борьбе с дезинформацией: у Эрдогана не было инфаркта РИА «Новости»

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Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о перенесенном им инфаркте. Цитату привел ТАСС.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности», — сказано в сообщении ведомства.

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Вице-президент Турции Фуат Октай заявил об «очень хорошем» состоянии Эрдогана. Он отметил, что находится в постоянном контакте с президентом.

«У него легкая простуда», — пояснил политик.

Ранее Эрдоган почувствовал сильное недомогание из-за желудочного гриппа в прямом эфире. Однако ему успели задать несколько коротких вопросов, после чего ведущий объявил о завершении интервью. По рекомендации врачей, президент Турции решил отказаться от запланированных на среду публичных выступлений.

Также Эрдоган поблагодарил за поддержку всех, кто пожелал ему выздоровления в связи с плохим сочувствием. По словам турецкого лидера, он продолжит работать, чтобы привести свою страну к выполнению всех поставленных целей.